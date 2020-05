Saphira

Ancienne élève de Sciences Po Rennes et maintenant en cours de développement de ma propre librairie en ligne consacrée aux livres de sociologie, philosophie, histoire et sciences (nouveautés livres ou rééditions) ainsi que sous format ebook. je participerai avec plaisir aux consultations de la communauté de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de Rennes sur cette plate-forme en ligne, surtout sur les sujets de mon domaine de compétence : l'édition, la lecture, le livre, l'ebook